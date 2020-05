'Subito il tampone a chi viene segnalato dai medici'

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - "Da lunedì 11 abbiamo introdotto, con una nuova fase, una strada di sorveglianza molto tempestiva delle condizioni dei nostri concittadini, chi ha 37.5 di febbre viene segnalato dal medico competente, isolato e gli viene fatto un tampone in tempi ristretti, se positivi vengono subito messi in isolamento anche i loro contatti, così cerchiamo di limitare al massimo la diffusione e di prendere subito dai primi sintomi coloro che hanno difficoltà": lo ha detto l'assessore lombardo al welfare Giulio Gallera in diretta Facebook.

"In 2 settimane - ha aggiunto - abbiamo avuto più di 6.000 segnalazioni dai medici di medicina generale per persone che ora hanno febbre, e non per quelle - ha precisato - che lo hanno avuto". (ANSA).