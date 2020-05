Sala,50% impianti sportivi Comune aperti

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - A Milano "palestre e piscine potranno essere aperte da inizio giugno. Per quanto riguarda gli impianti del Comune gestiti direttamente da Milano Sport o in concessione quello che oggi vediamo è che più o meno il 50% sono aperti, ovviamente in particolare quelli focalizzati sulla pratica individuale, tennis, atletica". Lo ha spiegato i sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel quotidiano video sui social che oggi ha dedicato allo sport.

"A tutti chiediamo grande attenzione sulla igienizzazione dei locali, degli spazi, sul controllo del numero degli ingressi e sul distanziamento", ha concluso confermando che si concluderanno ad agosto i lavori di riqualificazione dell'Arena Civica Gianni Brera di Milano. (ANSA).