LeccoinAcquarello diventa mostra online

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Si terrà in forma digitale la seconda edizione di "LeccoinAcquarello": La manifestazione che si sarebbe dovuta svolgere dal 4 al 6 giugno 2020 diventa così una mostra online delle opere artistiche di scuole, associazioni e organizzazioni formative di Lecco e circondario sul tema "Fiori di speranza". A causa dell'emergenza sanitaria, infatti, gli organizzatori hanno deciso di riconvertire il progetto realizzando una versione online. Già molte scuole hanno manifestato il loro interesse inviando gli elaborati, che sono pubblicati nel sito www.leccoinacquarello.it, nella sezione "Fiori di speranza".

"Lo scenario generato dal Covid19 - spiegano gli organizzatori - non ci ha permesso il normale svolgimento della manifestazione, che prevedeva il coinvolgimento di artisti di fama mondiale e degli studenti delle scuole di Lecco in performance artistiche e mostre espositive in vari punti della città. L'idea di arrenderci non fa parte del nostro DNA: abbiamo quindi deciso di convertire il progetto, adattando la ricerca grafica a questa nuova realtà che ha sicuramente variato, ma non cancellato, la nostra voglia di comunicare, di vivere e di collaborare".

La richiesta consiste nella realizzazione di un elaborato formato A4 orizzontale (possibilmente con la tecnica dell'acquarello, ma considerata la difficoltà nel reperimento dei materiali specifici, si accettano anche opere eseguite con tecniche differenti), che abbiano come tema "Fiori di speranza".

Gli elaborati verranno distinti per Istituti di appartenenza e relativa suddivisione per classe, ognuna delle quali avrà la propria pagina web contenente tutti i disegni. "Grazie a Confcommercio Lecco, periodicamente - si precisa - le opere saranno proiettate sullo schermo della hall dell'ospedale Manzoni di Lecco, per offrire e ricordare il nostro sostegno morale a tutti gli operatori sanitari". (ANSA).