Inter celebra i 10 anni dalla vittoria del Triplete

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - ''Il tempo passa, le leggende restano'': l'Inter celebra i dieci anni dalla vittoria del Triplete con un video emozionale postato sui propri social network. Poco meno di tre minuti di ricordi, adrenalina ed esultanze con le immagini dei momenti più salienti della lunga cavalcata nerazzurra fino al trionfo in Champions League che è valso il terzo trofeo dopo Coppa Italia e scudetto. Stankovic, Sneijder, Zanetti, Julio Cesar, Maicon e Cambiasso raccontano con poche parole i momenti decisivi in cui è nata la consapevolezza di poter lottare con i grandi club europei e di poter sognare l'incredibile tenendo sempre i piedi per terra. I gol, gli scontri a centrocampo, la bolgia del Camp Nou, il pugno al cielo di José Mourinho e Lele Oriali, nel video del club nerazzurro c'è il racconto delle grandi emozioni di una stagione storica. ''Solo il tempo può giudicare il tempo e renderlo timeless'', la frase a chiusura che richiama il termine ''timeless'', senza tempo, slogan usato nella campagna di comunicazione dell'Inter nell'avvicinamento all'anniversario del Triplete. (ANSA).