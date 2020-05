Capriolo ferisce anziano in giardino

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Un ottantenne di Rivanazzano, in provincia di Pavia, è stato aggredito da un capriolo che era entrato nel giardino della sua villetta. Allertati dalla figlia, sono intervenuti sul posto i carabinieri della Forestale e la polizia provinciale che hanno fatto allontanare l'animale, un maschio di due anni.

L'anziano è stato portato in ospedale a Voghera e medicato in ospedale per le leggeri ferite alle gambe, causate dalle corna del capriolo. (ANSA).