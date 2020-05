Bergamo, limitazioni traffico per lavori

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il Comune di Bergamo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori di posa della rete gas metano in via Lunga da parte di UNARETI, ha emessa un'ordinanza di limitazione del traffico che, dalle ore 08:00 di venerdì 22 maggio alle ore 18:00 di martedì 04 agosto 2020, prevede in via Lunga: - il divieto di sosta permanente con rimozione forzata nelle aree di parcheggio pubblico prescelte - il restringimento della carreggiata con il mantenimento del doppio senso di circolazione e all'occorrenza l'istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico mobile o movieri - il divieto di transito pedonale con deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto - il restringimento della corsia di immissione dalla ex S.S. 671 sulla rotatoria di Bergamo Fiere - il divieto di transito veicolare, nel tratto di via Lunga compreso tra la rotatoria di Bergamo Fiere e la via Donizetti nel Comune di Seriate, solo nei giorni in cui si svolgeranno i lavori in corrispondenza della rotatoria di Bergamo Fiere - l'obbligo del taglio delle fronde e dei cespugli presenti lungo il margine della carreggiata che impediscono le operazioni di posa della rete gas metano. (ANSA).