Sisma: Mantova, da 85 imprese domanda per bando Revit 2020

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Si e' chiuso con un'ampia partecipazione di imprese artigianali e commerciali il bando REVIT 2020 che destina contributi per la rivitalizzazione e lo sviluppo delle imprese dei Comuni Mantovani Cratere Sisma 2012.

Aperto il 5 maggio e chiuso ieri, 20 maggio, ha visto complessivamente l'arrivo di 85 domande: 42 per quanto riguarda gli artigiani per 516.665 euro, 43 per cio' che concerne le imprese commerciali per 536.729 euro. La misura e' nata dalla delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli. "Questo risultato e' la conferma che i nostri provvedimenti riescono sempre a raggiungere obiettivi buoni e mirati, perche' nascono dal confronto continuo con le categorie e i territori. La collaborazione istituzionale oggi piu' che mai e' fondamentale, come dimostra anche questo caso con la Camera di Commercio di Mantova. Un ringraziamento alla comunita' locale che ha risposto in modo lodevole all'opportunita' che abbiamo pensato". Il bando di Regione Lombardia e Camera di Commercio di Mantova, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per lo sviluppo e la competitivita' del sistema economico lombardo, ha messo a disposizione la somma complessiva di 600.000 euro Gli investimenti sono per progetti di insediamento, di riqualificazione, di ammodernamento e/o di ampliamento delle attivita'. (ANSA).