Sergio Rossi apre hub digitale a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Un hub digitale per rispondere alle sfide del mercato in era Covid: è la 'wonder machine' di Sergio Rossi, in Via Montenapoleone 1, al cui centro un grande scivolo che si sviluppa su 5 metri di altezza collega lo store ai magazzini, facendo recapitare così le calzature direttamente al cliente. In un'ottica di rispetto per la sicurezza dei clienti e dello staff, il nuovo pop-up sarà il primo negozio di Sergio Rossi a offrire un'esperienza digitale esclusiva: il team sales sarà a disposizione degli utenti che navigheranno attraverso l'e-commerce, con un servizio video di shopping experience e per prenotare un appuntamento in store. "Voglio guardare al futuro con positività ed innovazione, per questo - spiega il ceo Riccardo Sciutto - sono orgoglioso di inaugurare un hub digitale nel cuore di Milano in un momento in cui è necessario muoversi in maniera nuova, con flessibilità e curiosità. Adeguarsi all'era post Covid19 significa agire con avanguardia e duttilità, con una strategia capace di creare un nuovo storytelling che favorisca un contesto psicologico ideale all'acquisto. Sono certo che oggi solo agendo con audacia e passione saremo in grado di cogliere nuove opportunità di business che questa epoca ci pone davanti". (ANSA).