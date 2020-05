Piano City riporta la musica in strada

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La musica dal vivo torna a risuonare per le vie di Milano per la prima volta da Milano con i piano tandem e i piano risciò di Piano city Milano preludio 2020, l'anteprima della nona edizione del Festival, posticipato all'autunno.

Da domani a domenica in programma concerti live in streaming in collegamento da casa e da alcuni luoghi simbolici della città, insieme alle note dei Piano Tandem e Piano Risciò in giro per le vie di Milano, ovviamente in sicurezza, con l'invito a mettersi in ascolto da finestre e balconi.

"Nei giorni del lockdown - afferma il Sindaco di Milano Giuseppe Sala - la musica ci ha aiutato a sentirci più vicini, ci ha spronato ad avere fiducia. Affacciati alle finestre e ai balconi delle nostre case, abbiamo intonato canzoni, suonato brani o ascoltato i nostri vicini esibirsi. E questo ci ha aiutato a lenire il dolore e sciogliere le preoccupazioni. Per questo sono felice che sia un evento come Piano City Milano Preludio 2020 ad accompagnare il primo weekend di ripartenza completa della città. Abbiamo bisogno della gioia e della libertà che la musica sprigiona e trasmette. Ripartiamo da qui, in attesa di tornare ad apprezzare i concerti di Piano City e tanti altri spettacoli culturali dal vivo".

A esibirsi, star come Chilly Gonzales, Ludovico Einaufir, Rufus Wainwright (da Los Angeles) ed Enrico Intra. Alle 12 di sabato Piano City Milano invita tutti, pianisti e non, a unirsi da casa al Flash Mob sulle note di Imagine dedicato a John Lennon, a ottant'anni dalla sua nascita. (ANSA).