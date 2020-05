Morto pedone investito a Milano

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - E' morto al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda il pedone investito in viale Monza a Milano.

Le sue condizioni erano da subito apparse gravissime. I sanitari del 118 avevano cercato di rianimare l'uomo, in arresto cardiaco sul posto, e l'avevano poi trasportato in ospedale d'urgenza. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, intervenuta sul posto, il pedone sarebbe stato investito da un'auto in sosta sbalzata sul marcipiede con violenza dall'ultima vettura coinvolta in un tamponamento a catena.

La vittima è un pensionato: aveva 76 anni e abitava in zona.

