Ha test fai da te per Covid, denunciato

(ANSA) - BRESCIA, 21 MAG - Un 43enne bresciano che voleva fare un test sierologico a un amico, è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Fermato dalla Polizia stradale in auto a Montichiari, nella Bassa bresciana, l'uomo aveva una serie di kit fai da te per i test sierologici anti-Covid. Gli agenti hanno ricostruito la provenienza del materiale e accertato che avrebbe dovuto effettuare l'esame sierologico ad un amico. Non avendo alcuna abilitazione alla professione sanitaria, ne i dispositivi di protezione necessari, il 43enne è stato denunciato per esercizio abusivo della professione.