Groupon riparte, ma dal detox digitale

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Una giornata con la connessione disattivata per tutte le persone dell'azienda che in questi mesi non si sono mai fermate per dare un supporto concreto ai clienti e ai commercianti di zona con cui Groupon collabora costantemente. E' il primo Global Digital Detox Day:che Groupon lancia per domani, 22 maggio, 'Siamo il più grande marketplace delle esperienze e sappiamo bene il valore che il restare connessi ha generato per tutti noi" dice Valentina Manfredi, Managing Director di Groupon. "Ed è proprio per questa ragione che nella nostra azienda, 100% digitale, è nata quest'idea non convenzionale: dedicare una giornata esclusivamente al mondo offline. Consapevoli di quante ore abbiamo passato in connessione, abbiamo deciso che è giunto il momento di staccare e ricaricarci". "Siamo degli entusiasti del mondo digitale e siamo affascinati dall'accelerazione che la crisi ha dato al suo sviluppo; allo stesso tempo è necessario - prosegue Manfredi- restare saldamente in contatto con il mondo che ci circonda, fatto dei tanti piaceri di ogni giorno: un caffè al bar, una passeggiata al parco o in giro per le nostre città con il naso all'insù osservando le meraviglie del nostro Paese.

Crediamo che il bello della vita nasca proprio all'integrazione della nostra vita online con quella offline e speriamo che in tanti raccolgano la nostra simpatica provocazione - conclude - e decidano di unirsi all'idea di 'dis-connessione'". (ANSA).