Fase 2: a Milano 97% negozi aperti ma solo 30% clienti

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - A Milano nei primi giorni della fase 2 ha riaperto il 97% dei negozi, ma è tornato solo il 30% dei clienti secondo un sondaggio di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza su 1.079 imprese.

I dati elaborati dal centro studi di Confcommercio, mostrano che solo il 3% dei negozi non alimentari ha deciso di restare chiuso (percentuale che sale al 41% per i ristoranti e al 39% nei servizi alla persona, come estetisti e parrucchieri). Ma anche chi ha ripreso l'attività, si trova con una riduzione fortissima dei clienti, che per i ristoranti arriva all'80% rispetto a prima dell'epidemia, per i servizi alla persona al arriva al 55%. (ANSA).