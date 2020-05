Covid: donati pasti vegani, via a Torino

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - Prende il via oggi a Torino la distribuzione di centinaia di pasti vegani in ospedali, asl, unità mobili e a famiglie rese più fragili dalla pandemia di coronavirus a opera dell'organizzazione 'Million Dollar Vegan' nell'ambito di un progetto che prevede la donazione di cibo per centomila dollari in 10 Paesi del mondo.

Nel capoluogo piemontese, dove l'operazione dura fino al 29 maggio, vengono donati circa 700 pasti al personale dell'ospedale 'Le Molinette' impiegato nell'emergenza covid e agli addetti delle unità mobili e delle task force coronavirus della ASL Città di Torino. Il lunch box preparato dallo chef Luca André del 'Soul kitchen' è composto da un piatto unico a base vegetale e un dessert, una 'coccola' in un momento di difficoltà.

Sabato 30 gli operatori si sposteranno nel Varesotto per distribuire pacchi spesa vegan a 50 famiglie vulnerabili in collaborazione con la onlus WhiteMilkFoundation. Assieme ai beni alimentari, le famiglie troveranno un ricettario per cucinare quanto ricevuto.