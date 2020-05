Corte Conti, ok finanze San Giuliano M.

(ANSA) - SAN GIULIANO MILANESE, 21 MAG - La Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ha confermato il risanamento finanziario del Comune di San Giuliano Milanese.

Nella Delibera n.70, trasmessa il 14 maggio in Municipio, è contenuta infatti la relazione finale della magistratura contabile sulla completa attuazione del Piano di Riequlibrio Finanziario presentato dall'Ente, che si proponeva l'obiettivo di anticiparne la chiusura rispetto all'originaria scadenza del 2023. Lo rende noto lo stesso comune. La Corte, sulla base dei controlli semestrali sull'andamento dei conti, sulla rimodulazione del Piano presentata dal Comune, sugli approfondimenti relativi all'equilibrio finanziario contenuti nel Rendiconto 2019, nonché sui possibili esiti della vicenda Genia, ha accertato come: "la situazione di originario disequlibrio, che ha dato luogo al ricorso allo strumento di risanamento, risulti superata e possano considerarsi realizzate le previste misure di risanamento." "Quest'ultimo pronunciamento della Corte dei Conti - afferma il sindaco Marco Segala - è il tassello conclusivo di un percorso, duro e faticoso, che abbiamo iniziato appena insediati e che oggi, un organo indipendente e autorevole, decreta come efficace e risolutivo in merito alla pesante situazione debitoria in cui versava il nostro Comune e che rischiava di determinarne il fallimento. La certificazione della Corte ci rende orgogliosi di quanto messo in campo sino ad ora e ci consente di programmare con maggiore serenità politiche e servizi, ma mantenendo sempre alta l'attenzione. Occorre continuare con rigore su questa strada, coniugando la qualità dei servizi offerti con la sostenibilità economico-finanziaria dei "numeri". (ANSA).