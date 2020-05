Coronavirus:Fondazione Fiera Milano,ospedale costato 17,2 ml

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Da una prima rendicontazione delle spese la realizzazione del nuovo ospedale in Fiera al Portello di Milano è costata circa 17,2 milioni. Le infrastrutture "realizzate nella fase più acuta della pandemia Covid-19 da Fondazione Fiera Milano e date in comodato gratuito, come da indicazioni della Regione Lombardia, al Policlinico di Milano" hanno comportato "un investimento di 17,257 milioni di euro, Iva esclusa, per la realizzazione di 221 posti letto di terapia intensiva", fa sapere in una nota la Fondazione.

La rendicontazione finale dei costi del progetto sarà pubblicata sul sito di Fondazione Fiera Milano "entro la fine del mese di luglio". Il finanziamento dell'opera è avvenuto attraverso una raccolta fondi, che ha oggi superato i 21,6 milioni di euro, attraverso la costituzione di un Fondo da parte di FFM presso la Fondazione di Comunità Milano che si occuperà, con il supporto di un Comitato di Garanti, della rendicontazione puntuale nei confronti dei donatori dei costi connessi alla realizzazione dell'Ospedale. (ANSA).