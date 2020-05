Coronavirus: Pd, Ospedale in Fiera fallimento progettuale

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - La vicenda dell'ospedale alla Fiera di Milano "è la rappresentazione plastica del fallimento progettuale" della Regione Lombardia nella gestione dell'emergenza Coronavirus. Lo ha detto il capogruppo del Pd, Fabio Pizzul, intervenendo alla presentazione del libro del consigliere regionale dem Pietro Bussolati 'Giù la maschera: perché la Lombardia è stata messa in ginocchio dal coronavirus'.

"Il libro - ha commentato Pizzul - racconta anche quella che forse è stata la dimensione più clamorosa della mancanza progettualità di Regione Lombardia, che è la vicenda dell'Ospedale in Fiera. Doveva essere l'arma vincente della Giunta per dimostrare al mondo di essere meglio della Cina nella gestione dell'epidemia, un'operazione brillante dal punto di vista pratico e ingegneristico" ma "dal punto politico ed epidemiologico è la rappresentazione plastica di un fallimento progettuale: si è arrivati tardi, in maniera assolutamente scoordinata rispetto all'emergenza e all'urgenza e questa - ha concluso - è un po' la fotografia di Regione Lombardia". (ANSA).