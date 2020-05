Coronavirus: a Milano assistente virtuale su Whatsapp

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Il Comune di Milano lancia il servizio dell'assistente virtuale su Whatsapp con l'obiettivo di dare a tutti i cittadini informazioni accurate, affidabili e aggiornate sulla città durante l'emergenza Covid. Si tratta della prima città in Europa a farlo, secondo quanto si legge in una nota di Palazzo Marino.

Si tratta di un 'chatbot' automatizzato che permetterà ai cittadini di ottenere, 24 ore su 24, risposte alle domande più frequenti sull'emergenza Coronavirus, notizie aggiornate su Milano e informazioni sulle attività commerciali aperte, i servizi pubblici disponibili, gli spostamenti consentiti e la viabilità, oltre alle esigenze di persone con disabilità.

Saranno poi disponibili informazioni sanitarie e su decreti, ordinanze e circolari. Per utilizzare il servizio del Comune 020202 su WhatsApp sarà sufficiente salvare il numero tra i propri contatti e scrivere la parola "Ciao" in un messaggio.

L'assistente virtuale si attiverà indicando una serie di opzioni tra cui scegliere per ottenere una risposta immediata.

"Grazie alla collaborazione con Facebook presentiamo oggi ai cittadini l'assistente virtuale del Comune di Milano - ha dichiarato l'assessora alla Trasformazione digitale Roberta Cocco -. È un modello già utilizzato dall'Oms e dalla Gran Bretagna per rispondere alle domande più frequenti legate al coronavirus e Milano è la prima città d'Europa a sperimentare questa interazione".

"In momenti difficili come questi, le persone usano WhatsApp più che mai per connettersi, sostenere i propri cari e le loro comunità e condividere informazioni - commenta Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia - Siamo quindi felici di poter fornire al Comune di Milano uno strumento di comunicazione utile ed efficace per rispondere alle domande dei cittadini".

Il servizio è stato sviluppato gratuitamente da Facebook e Infobip che hanno risposto al bando "Alleanza per #milanodigitale". (ANSA).