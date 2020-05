Berton riapre, anche i box d'asporto

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Inizia la fase 2 e Andrea Berton si prepara alla riapertura del suo Ristorante a Milano, prevista per il 27 Maggio per il servizio della cena. Con la riapertura arrivano anche le proposte per l'asporto e il delivery: quattro diversi menù a cui abbinare una bottiglia di vino per gustare anche in ufficio o a casa propria la cucina più "informale" dello Chef stellato. Saranno quattro i box lunch & dinner, ognuna a sua volta composta da quattro portate: antipasto, primo e secondo per concludere poi con un dessert.Tra i piatti protagonisti dei menù figurano i gamberi scottati con lattuga e lampone, il vitello tonnato con sedano e rapanelli, l'orzotto al curry con pollo e gamberi, o il tiramisù cremoso. I box, che avranno un costo di 40 euro esclusi i costi di consegna se non in asporto, potranno essere accompagnati da una selezione di vini: bollicine, bianchi e rossi.

Il periodo di chiusura, è stato utilizzato per dotare il ristorante di tutte le misure igienico-sanitarie in ottemperanza al DPCM. Per incentivare la ripresa dopo il lockdown, ogni giorno ai primi 10 posti prenotati online sarà riservato uno sconto del 20% sul menù degustazione scelto. La prenotazione sarà usufruibile fino al 31 Luglio 2020. (ANSA).