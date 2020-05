Azione, far west in sanità lombarda

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - "E' il far west della Lombardia. E' la sanità gestita da Regione Lombardia che non ha saputo dominare la pandemia, che non ha saputo dare indicazioni precise a cittadini e aziende e che, ancora più grave, non sembra voler cambiare rotta: il sistema sanitario della Lombardia ha mostrato tutte le sue fragilità nei momenti di crisi, abbiamo imparato che sistemi di sanità pubblica più vicini al territorio funzionano meglio rispetto a quello dei grandi ospedali convenzionati". Lo affermano, in una nota, Mariasole Mascia e Giancarlo Pignone, coordinatori regionali di Azione, chiedendo un cambio di passo.

Mascia e Pignone denunciano che "l'assessore Giulio Gallera tra un comunicato stampa e un'uscita televisiva ha deciso di non puntare sui tamponi come strategia per arrestare i contagi: nonostante fosse la Regione più colpita, la Lombardia ha effettuato appena 172 tamponi per 10mila abitanti contro i 334 del Veneto che ha saputo verificare e gestire Covid-19 e gli eventuali focolai". (ANSA).