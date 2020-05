A Comuni 5 mln per risparmio energetico

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Regione Lombardia ha assegnato tramite bando 5 milioni di euro ai Comuni per 15 progetti di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale destinati a servizi abitativi pubblici.

"Sostenibilità e efficientamento energetico - ha sottolineato l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo - sono priorità di questa amministrazione regionale. Abbiamo voluto sostenere i Comuni finanziando progetti che prevedono interventi di ristrutturazione energetica importante e permetteranno minori emissioni in atmosfera". "L'energia più green - ha spiegato l'assessore Cattaneo - è infatti quella che non viene consumata.

Questi progetti consentiranno un risparmio energetico in termini di riduzione del fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile pari a circa 1,9 GWh/anno e permetteranno l'installazione di impianti fotovoltaici di potenza complessiva pari a 100 kW".

Questi i Comuni beneficiari con la suddivisione degli interventi: Varese: intervento dell'immobile in via Misurina, 641.213 euro; Gallarate (Varese) via Curtatone 429.862 euro; Carugate (Mi), via Monte Grappa 200.000 euro; Pieve Emanuele (MI) per via Gemelli 200.000 euro; Rho (Milano) per l'immobile in via Togliatti 716.317 euro; Treviglio (Bergamo) tre progetti in via Buonarroti gruppo nord, gruppo centrale e gruppo sud 951.927 euro; Desenzano del Garda (Brescia) via Erculiano Papa 157.000 euro; Cremona per due interventi in via Emanuele Sardagna un totale di 559.200 euro; Mantova (Palazzo del Mago) 974.450 euro; Broni (Pavia) via Parini 170.000 euro. (ANSA).