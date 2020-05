Rsa: decine parenti anziani morti Don Gnocchi chiedono danni

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Sono già un paio di decine le lettere di richiesta di risarcimento del danno in sede civile, tra quelle già inviate e quelle che stanno per partire, in questi giorni dai familiari di ospiti morti all'Istituto Palazzolo Don Gnocchi di Milano, la struttura per anziani al centro (insieme ad un'altra ventina di Rsa tra cui il Pio Albergo Trivulzio) delle indagini della Procura sui contagi e i morti nelle case di cura. Lettere, a firma dei legali dello studio dell'avvocato Romolo Reboa, in cui si sottolinea il "nesso causale tra la responsabilità della Fondazione" e la morte del paziente.

In una di queste lettere si legge che la apertura "nella seconda settimana di Marzo 2020 all'interno dell'Istituto Palazzolo di un reparto dedicato all'assistenza a bassa intensità dei pazienti Covid positivi" è "ulteriore dimostrazione dell'assenza strutturale di una corretta valutazione del Clinical Risk Management (gestione del rischio clinico, ndr)". "Tale reparto, per evidenti motivi di economicità, - si legge ancora - è stato realizzato all'interno della palazzina Generosa in luogo della palazzina esterna, così come era previsto dalla Delibera della Giunta Regionale della Lombardia, la XI / 2906 dell'8 Marzo 2020". Il Palazzolo-Don Gnocchi ha sempre ribadito che non c'è stata alcuna negligenza in relazione ai contagi.

"Come già ribadito, sin dall'inizio dell'emergenza e per tutto il suo evolversi la Fondazione Don Gnocchi ha messo in atto le procedure e adottato le misure cautelative definite da Iss e Oms, registrando e attuando le successive implementazioni disposte dalle Autorità", la replica della Fondazione Don Gnocchi di Milano in una nota. (ANSA).