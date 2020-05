Morto bimbo 10 anni, schiacciato mentre cercava vestiti

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAG - Era spesso in giro scalzo, come i suoi fratelli, Karim Bamba, il bimbo di soli 10 anni morto schiacciato in un cassonetto della Caritas, ieri sera a Boltiere, centro di cinquemila abitanti della Bassa bergamasca, dove tutti conoscono la famiglia che versa da anni in gravi difficoltà economiche ed è seguita dai servizi sociali.

Probabilmente il bambino si è arrampicato verso l'apertura del cassonetto per prendere qualche vestito e ci è rimasto incastrato all'interno, procurandosi una ferita al torace che si è rivelata fatale. Il papà, nativo della Costa d'Avorio, e la mamma italiana hanno cinque figli e vivono in una casa comunale non distante dal luogo della tragedia.

A dare l'allarme è stata una donna che stava salendo sulla sua auto e che ha visto le gambe del bimbo penzoloni dal cassonetto. Immediato l'allarme, ma i soccorsi si sono rivelati vani: Karim è morto all'ospedale in serata. Sul posto anche il sindaco Osvaldo Palazzini.

I carabinieri stanno ricostruendo le circostanze della tragedia, ma non sembrano esserci dubbi. (ANSA).