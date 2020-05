Mattarella chiama la figlia di un medico morto

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha chiamato al telefono la figlia del medico di Montirone, nel bresciano, Salvatore Ingiulla, morto a 61 anni per il Covid-19, dopo che la donna gli aveva lasciato un messaggio sul sito del Quirinale. Lo riporta il Giornale di Brescia. Uno sfogo con le lacrime agli occhi: "scritto alle due di notte di venerdì scorso in uno dei tanti momenti di pianto che dal sei aprile vivo quotidianamente", spiega Elena Ingiulla.

Così. ieri il Presidente della Repubblica l'ha chiamata sul cellulare due volte, la prima senza risposta, lasciando un messaggio sulla segreteria telefonica: "Sono Sergio Mattarella, cercavo Elena Ingiulla. Richiamerò".

Salvatore Ingiulla prestava servizio nelle carceri di Verziano e Canton Mombello ed è stato ucciso dal Coronavirus dopo alcune settimane in ospedale. Pensava di farcela, anche quando lo avevano trasferito in terapia intensiva: Disse "non ti preoccupare - ricorda la figlia -, vedrai che ce la faccio".

Invece Elena e i gli altri due figli non lo hanno più sentito né visto.

"Sembrerà una cosa strana ma mi sono sfogata scrivendo a Mattarella. Avevo a disposizione 500 caratteri... e ho provato ad esprimere quello che mio padre rappresentava per me: ovvero tutto". (ANSA)