In Valtellina riapre "Ponte nel Cielo"

(ANSA) - TARTANO, 20 MAG - Il "Ponte nel Cielo", l'attraversamento più alto e lungo d'Europa, a Campo Tartano, in Valtellina, riapre il 30 maggio. Oggi l'annuncio da parte del Consorzio che ha realizzato la passerella tibetana "acchiappa-turisti" che ha risollevato la vallata alpina dando lavoro alla gente del borgo montano, a rischio di totale spopolamento. "Abbiamo chiuso il 24 febbraio, due settimane prima delle ordinanze restrittive - dice Renato Bertolini, presidente del Consorzio Pustaresc che ha realizzato l'opera sulle montagne del parco delle Alpi Orobie - e apriamo due settimane dopo la riapertura delle attività perché abbiamo deciso di utilizzare cautela e buon senso. Ora però siamo pronti e stiamo lavorando alacremente per adeguarci alle nuove normative, ampliare e riorganizzare tutti gli spazi esterni affinché i visitatori si trovino a proprio agio e possano godere delle varie escursioni connesse nella splendida natura".

Essendo un'attività completamente all'aperto i consorziati si ritengono facilitati ma hanno comunque adottato semplici accorgimenti e il loro collaudato sistema di pre-vendita on line con contingentamento accessi che ora torna di grande utilità. Le novità per l'accesso dei turisti, che prima del lockdown arrivavano da tutta la Lombardia e dalle regioni limitrofe, al ponte: prenotazioni on line (sabato-domenica-festivi-agosto) divise fra mattina (9.30-13.00) e pomeriggio (13.00-16.30) al sito www.pontenelcielo.it tel. 0342/645186; passaggio unico sul ponte (una sola andata con ritorno) mantenendo sempre e semplicemente la destra; obbligatorio utilizzo mascherina (come da recenti disposizioni regionali). (ANSA).