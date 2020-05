Fase 2: riparte a Brescia servizio biciclette condivise

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - Torna a Brescia il servizio di biciclette condivise. Lo rende noto Brescia Mobilità la quale spiega che in questi giorni i tecnici di Bicimia hanno provveduto alla sanificazione delle circa 600 biciclette e alla loro distribuzione nelle 85 postazioni all'interno di tutto il territorio comunale: il servizio è ora pronto per tornare pienamente operativo a beneficio degli oltre 28.000 abbonati e di tutti coloro che vorranno scegliere la bici come mezzo di trasporto.

Agli utenti è richiesto il rispetto delle regole di igiene personale e consigliato l'utilizzo dei guanti.

Insieme a Bicimia ripartono anche altri due servizi in tema di ciclabilità gestiti da parte di Brescia Mobilità: il Bike Point di Largo Formentone e la Bike Station di Viale della Stazione. Da giovedì 21 maggio, con orario continuato dalle 9 alle 19 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 13 nella giornata di sabato, un tecnico specializzato sarà presente all'interno del Bike Point per piccole riparazioni e manutenzioni delle biciclette.

Poche e semplici le regole da seguire per tutelare la salute di tutti: occorre attendere il proprio turno all'esterno del Bike Point, entrare singolarmente e all'interno un grande bollo rosso indicherà ove è necessario lasciare o ritirare la propria bicicletta in piena sicurezza.

Riapre anche la Bike Station, punto di riferimento per i ciclisti bresciani grazie alla sua apertura al pubblico tutti i giorni 24 ore su 24 e la possibilità di ospitare fino a 423 biciclette e 8 scooter.

Anche qui poche e semplici regole: importante mantenere sempre la distanza minima di un metro e seguire quanto indicato sugli appositi allestimenti dedicati a fornire tutte le informazioni necessarie per depositare e ritirare la propria bici senza alcun rischio. (ANSA).