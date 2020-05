Ciocca, pompieri in prima linea in Covid

(ANSA) - MILANO, 20 MAG - "Anche in questa occasione il corpo dei Vigili del Fuoco si sta dimostrando un vanto per il nostro Paese e un baluardo a presidio della salute e della sicurezza di ciascuno di noi". Lo afferma l'europarlamentare pavese della Lega, Angelo Ciocca, visitando il laboratorio mobile per la diagnosi primaria del virus SARS cov-2 operante nel Comando Provinciale dei pompieri a Milano, di via Messina.

"Il personale dei Vigili sta eseguendo un lavoro veramente prezioso che comprende la diagnosi dei tamponi provenienti dal personale delle forze dell'ordine oltre alla sperimentazione di nuove tecniche per la rigenerazione delle mascherine e l'analisi dell'aria per la ricerca di RNA virale da SARS-Covid-2 nel particolato ambientale", commenta."Insieme ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario - conclude Ciocca - dobbiamo moltissimo ai Vigili del Fuoco e a tutte le forze dell'ordine che stanno lavorando duramente per sostenere la popolazione e per affiancare i ricercatori nella lotta contro questa pandemia". (ANSA).