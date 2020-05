Bergamo, riaccesi i punti wi-fi pubblici

(ANSA) - BERGAMO, 20 MAG - Dopo la lenta riapertura di bar e ristoranti, Bergamo riparte anche con la riaccensione di 'BergamoWiFi', il sistema pubblico di connessione internet del Comune di Bergamo che era stato disattivato lo scorso 23 marzo per evitare e scongiurare la formazione di capannelli di persone in prossimità degli hotspot che ripetono il segnale.

Il servizio era comunque rimasto attivo in tutti gli spazi interni, a partire dagli uffici del Comune e dalle scuole, in questo caso per sostenere le iniziative di insegnamento a distanza, per tutto il periodo del lockdown. Ora tutti i 370 hotspot presenti nella città epicentro del contagio da coronavirus vengono riattivati. Prima della chiusura progressiva delle attività, il servizio contava tra i 150 e i 170 mila dispositivi rilevati al giorno e oltre 7000 utenti naviganti al giorno. (ANSA).