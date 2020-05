Sala, prima giornata ordinata, in difficoltà ristoranti

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Ieri è stata la prima giornata di quasi totale ritorno alla normalità anche per i cittadini di Milano. "Una giornata che è stata sufficientemente ordinata - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, in collegamento con la trasmissione 24 Mattino di Radio24 -, ora però i nodi vengono al pettine. I negozi di abbigliamento mi pare abbiano iniziato a lavorare bene, la difficoltà è nei ristoranti che con le regole che devono applicare sono in grande difficoltà, sono la parte che farà più fatica". Secondo il sindaco è "andata bene" anche la parte relativa al trasporto pubblico, "noi stiamo favorendo le biciclette e vogliamo usare questo periodo per sperimentare nuove modalità di muoversi - ha spiegato -. So che questo rende felici tanti e scatena un po' di polemiche da parte degli automobilisti, li capisco ma le grandi città del mondo stanno andando in questa direzione e Milano ci deve provare, questo è un test". (ANSA).