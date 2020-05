Riapre museo di Volandia, il parco del volo di Malpensa

(ANSA) - GALLARATE, 19 MAG - Volandia, il Parco e Museo del Volo di Malpensa (Varese) riaprirà al pubblico venerdì 22 maggio, con un piano sicurezza anti contagio Covid-19 per il pubblico. Il museo, al cui interno sono custoditi alcuni dei più importanti gioielli della storia aeronautica, dispone di 60 mila metri quadrati di superficie (tra esterno ed interno), ed è stato allestito per garantire il distanziamento interpersonale previsto dai protocolli anti Coronavirus.

L'accesso al museo, spiega la direzione di Volandia, sarà contingentato in modo da garantire a tutti i visitatori ampi spazi in cui muoversi in sicurezza, previa rilevazione della temperatura corporea che non dovrà superare i 37.5°. Oltre alle aperture settimanali, il sabato e la domenica riprenderà la consueta accensione del Jet Provost, che permetterà al pubblico di ascoltare dal vivo il rombo di un vero Jet. Resteranno invece inaccessibili i grandi aerei, il planetario, le sale proiezioni, l'area bimbi interna e i giochi esterni non ad uso individuale.

Riaprirà anche il servizio bar e sarà possibile pranzare con il "sacchetto dell'aviatore", panino, acqua e dolce, da consumare negli spazi esterni. Nell'area simulatori infine, sarà consentita la presenza contemporanea di massimo 4 visitatori, che dovranno accedere alle postazioni sempre muniti di mascherina e guanti monouso (disponibili sul posto).

"Ci auguriamo di rivedere visitatori e appassionati - ha dichiarato il presidente di Volandia, Marco Reguzzoni - siamo al lavoro per mettere in atto tutte le misure previste dai protocolli e già giovedì saremo aperti a tariffe invariate".

