Al Mom, apertura come primo giorno scuola

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Riaprire ieri sera il suo Mom, locale ormai storico di Milano, a Riccardo, uno dei soci fondatori, "è sembrato come il primo giorno di scuola, mi mancava solo lo zainetto sulle spalle: molta emozione, dopo tre mesi di chiusura era come iniziare quasi da zero, ma anche molta tensione" perché "temevamo il peggio, invece i clienti c'erano e avevano voglia di ritrovarsi", racconta all'ANSA.

Un locale "che ora sembra un tetris" per i divisori in plexiglass montati per separare i tavolini tra loro, riducendo così i rischi di contagio, e che Riccardo spera di vedere "tornare alla normalità di prima, magari tra un mese: qui si veniva per scambiare due chiacchiere, bere una birra al volo, in piedi con gli amici. Così non è più la stessa cosa, ma abbiamo deciso di riaprire perché altrimenti si chiude per sempre e si muore di fame" visto che "i dipendenti non hanno nemmeno visto la cassa integrazione", aggiunge.

Oltre all'emozione della prima birra servita dopo tanti mesi di stop, c'è anche "l'insicurezza di non sapere se stiamo facendo le cose come si deve". Quella causata dalle tante e ordinanze che si sovrappongono, che cambiano, che "non sono ancora chiare" ed espongono anche a diverse interpretazioni di chi deve fare i controlli. Controlli che non sono mancati, infatti, nemmeno nella prima serata di riapertura: "ieri sera è arrivata sia la Polizia Locale e poi la Guardia di Finanza, hanno detto che sono stati chiamati da qualcuno", racconta ancora Riccardo che non ha avuto sanzioni e precisa che "i controlli sono positivi e servono perché in questo paese se si dà carta bianca, ognuno fa quel che vuole, ma la cosa che dà fastidio è il fatto che vengono chiamati da qualcuno ma chi li chiama non si rende conto di quanta gente rischia il posto di lavoro".

"Anche perché ora - conclude - il rischio non sono solo le multe, ma di chiudere per altri giorni. Cosa che non possiamo più permetterci". (ANSA).