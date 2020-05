File davanti agli store Ikea nel milanese

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Lunghe file si sono registrate anche oggi nel milanese agli ingressi degli store Idea di Corsico e Carugate, nel milanese. Come ieri, i clienti si sono presentati molto tempo prima dell'apertura e hanno atteso pazientemente il loro turno in attesa di ricevere guanti e mascherine. A tutti, prima di entrare, è stata misurata la febbre.

L'Ikea di Corsico, con i suoi 30mila metri quadrati, è il primo store italiano per fatturato del gruppo scandinavo.

Grazie all'applicazione ufirst è possibile prendere virtualmente il numero per la fila e monitorare, ovunque ci si trovi, l'avanzamento della coda da remoto, un sistema pratico testato per ora in 4 store italiani, tra cui quelli di Corsico e San Giuliano Milanese.

"Siamo di fronte a una riapertura che sa quasi di una 'nuova inaugurazione' dei nostri store, un nuovo inizio in una realtà nuova" ha detto Asunta Enrile, ceo Ikea per l'Italia. (ANSA).