Assolombarda-Comune Seregno, nuovo ITS

(ANSA) - SEREGNO, 19 MAG - Assolombarda, il Comune di Seregno e l'ITS Angelo Rizzoli, dopo un anno e mezzo di lavori preparatori, danno avvio dal prossimo settembre a due nuovi percorsi di istruzione superiore (ITS): "Network, Virtualization and Cloud Specialist" e "Smart Manufacturing Specialist". 25 i posti disponibili per entrambi i corsi, che si svolgeranno nell'Istituto Martino Bassi di Seregno. "I cambiamenti in atto hanno dato una forte accelerazione alle evoluzioni tecnologiche - si legge in una nota di Assolombarda -, che richiedono al mondo delle imprese e a quello della formazione di includere nelle proprie strategie sia l'innovazione e sia corsi di studi rivolti all'informatizzazione avanzata.

"L'attivazione del percorso Its rappresenta un risultato qualificante della nostra amministrazione - sottolineano l'assessore allo sviluppo economico Ivana Mariani e all'Istruzione Federica Perelli -. L'Its rappresenterà una importante opportunità per i giovani del territorio, ma anche per le aziende. Ringraziamo l'Istituto Bassi per aver condiviso questo progetto, e soprattutto, ringraziamo la generosa collaborazione di Assolombarda per aver fatto incrociare il nostro territorio con la capacità progettuale della Fondazione Angelo Rizzoli".

L'Its è un percorso formativo di durata biennale rivolto a studenti che abbiano conseguito un diploma, progettato in stretta sinergia con le imprese. Per Pietro Guindani, vvicepresidente di Assolombarda, si punta "a ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di risorse umane a elevata qualificazione, che oggi persiste soprattutto per quanto riguarda le figure professionali dell'area Science, Technology, Engineering and Mathematics". Per i diplomati del corso biennale, le prospettive di occupazione sono particolarmente elevate (oltre il 95 per cento dei diplomati trova lavoro entro il primo anno dalla conclusione del percorso scolastico).