A Monza lavori fognature via Buonarroti

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - Sono cominciati a Monza i lavori di rifacimento delle fognature di via Buonarroti, deteriorate dalle infiltrazioni delle radici degli alberi che fiancheggiano la strada. Lo rende noto il Comune.

BrianzAcque sostituirà e potenzierà i condotti usurati con nuove tubazioni, a perfetta tenuta idraulica.

"Un intervento infrastrutturale - spiega il Presidente e Ad di BrianzAcque, Enrico Boerci - non solo atteso e non più rinviabile, ma un' operazione simbolo, che nella Fase 2 dell'emergenza da Covid -19, va ad inaugurare una stagione di opere del servizio idrico integrato per il rilancio e il supporto dell'economia del territorio". "Monza - ha detto Simone Villa, Assessore ai Lavori Pubblici - riparte anche con i cantieri con un nuova opera destinata a migliorare la rete del sistema fognario con tecnologie di assoluta avanguardia, garantendo il minor impatto possibile sulle attività commerciali, i residenti e i veicoli in transito".

Il tratto di arteria stradale coinvolto dagli scavi, è quello che si estende dalla rotatoria a quattro strade dove convergono via Mentana e via Foscolo fino al ponte del canale Villoresi. Il rifacimento fognario di via Buonarroti è stato appaltato per un importo di 302.477 euro, utilizzando fondi introitati con le bollette del servizio idrico integrato. Tre mesi e mezzo circa la prevista durata dei lavori. Al fine di contenere al minimo i disagi, il cantiere, con scavi a cielo aperto, avanzerà step by step. La velocità massima in tutta l'area del cantiere sarà limitata a 20 Km/h (ANSA).