A Mantova riaprono le biblioteche

(ANSA) - MANTOVA, 19 MAG - Le Biblioteche Baratta e Teresiana di Mantova hanno riaperto le proprie porte agli utenti.

La Biblioteca Baratta sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18: l'accesso sarà consentito solo per la restituzione e/o prestito del materiale (libri e dvd). Per evitare tempi di attesa, viene consigliata la prenotazione del materiale che si intende prendere a prestito.

La Biblioteca Teresiana sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18: l'accesso sarà garantito massimo a 5 persone per volta a turni di 3 ore ciascuno solo su prenotazione per i servizi di prestito e consultazione del solo materiale della biblioteca.

Le modalità di prenotazione sono consultabili sul sito del Comune di Mantova. (ANSA).