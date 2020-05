A Bergamo check up alberi Mura Venete

(ANSA) - BERGAMO, 19 MAG - Un check-up delle alberature poste lungo le Mura venete e in altri luoghi della città: prosegue così l'attività di cura e manutenzione del verde pubblico a Bergamo, sospesa per il lockdown e ripresa il 14 aprile scorso. Lo comunica Il Comune di Bergamo V.T.A. (Visual Tree Assessment), questo il nome dell'indagine, è una sorta di screening visuale e strumentale sulla salute dell'albero.

Affidata ad un agronomo, ha lo scopo infatti di verificare la presenza di eventuali difetti sui vari apparati (radici, colletto, fusto, chioma), e di misurare le diverse problematiche emerse dal punto di vista biologico e meccanico. L'obiettivo finale è quello di definire il grado di stabilità dell'albero in un range che va da classe A, livello di deficit trascurabile, a classe D, livello estremo di propensione al cedimento. "La V.T.A. - spiega l'Assessora al Verde pubblico Marzia Marchesi - rappresenta un'analisi di routine, una buona e necessaria pratica di gestione del verde della città. Quella che stiamo realizzando, una volta completata ai primi di giugno, consegnerà ai nostri uffici un quadro preciso dello stato di salute di una parte importante e rappresentativa del nostro patrimonio arboreo". Il check-up in corso riguarda complessivamente 75 alberi. Continua contemporaneamente l'attività del taglio dell'erba secondo il programma e quella di potatura, lì dove possibile, valutando la presenza di nidi. (ANSA).