Si arrampica su vagone, folgorato 16enne

(ANSA) - VOGHERA (PAVIA), 18 MAG - Un ragazzo di 16 anni è rimasto folgorato nella tarda serata di ieri alla stazione ferroviaria di Voghera (Pavia), dopo essere salito per gioco su un vagone in compagnia di un amico. A darne notizia è oggi il quotidiano "La Provincia pavese". Il 16enne ha toccato inavvertitamente un cavo di alimentazione ed è stato sbalzato a circa tre metri di distanza. Subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano: i medici l'hanno giudicato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Al momento dei soccorsi, il giovane era cosciente. La dinamica dell'episodio è all'esame della polizia ferroviaria, subito intervenuta sul posto insieme ai medici del 118. Il ragazzo, da quanto si è appreso, era in compagnia di un amico.

In seguito alla scarica subìta, il 16enne è stato scaraventata a terra. I medici gli hanno riscontrato un'ustione alla mano con la quale aveva urtato il cavo, oltre ad altre ferite. Insieme agli agenti della Polfer, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Voghera (Pavia). (ANSA)