Riapre Accademia Carrara a Bergamo con braccialetto

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Anche in una città tanto colpita dal coronavirus come Bergamo, riaprono i musei. L'Accademia Carrara riapre il 22 maggio mettendo a disposizione del pubblico, come primo museo in Italia, il dispositivo Fidelitas Distance per la gestione delle distanze sociali, costituito da braccialetti, simile a uno smartwatch, da indossare. Il bracciale rileva la distanza minima da un'altra persona avvisando, tramite una vibrazione e una luce a led, nel caso non venga rispettata.

Nella grande sala di accoglienza sono stati predisposti i sistemi di verifica dei dispositivi, grazie a un moderno sistema di rilevazione automatica della temperatura con termoscanner e ad altri prodotti necessari, come la soluzione idroalcolica disinfettante per le mani (di cui il visitatore potrà usufruire lungo tutto il percorso di visita), la fornitura di mascherina e guanti per chi ne fosse sprovvisto e nuovi monitor con tutte le informazioni utili.

Il pubblico potrà visitare la collezione permanente del museo e Il suono del becco del picchio di Antonio Rovaldi, ospitata in Ala Vitali, un progetto GAMeC - Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo. Per agevolare l'ingresso in museo, necessariamente contingentato, Accademia Carrara offre la possibilità di prenotare la propria visita online tramite prevendita da www.ticketlandia.it o telefonando al numero telefonico 328 1721727, servizi entrambi attivi dal 20 maggio.

Infine, il museo introduce il pagamento attraverso la modalità satispay, per disincentivare l'uso del contante. (ANSA).