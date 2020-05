Lombardia: 7,5 mln a fondo perduto per impianti sportivi

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - Sono stati approvati dalla Giunta regionale della Lombardia i criteri del bando che stanzia 7,5 milioni di euro a fondo perduto per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione di quelli esistenti, nel triennio 2020-2022.

"I fondi serviranno anche per riqualificazione, la messa a norma, la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, potranno essere utilizzati per l'efficientemente energetico oltre che per migliorare e riqualificare i servizi per l'attività sportiva anche in conseguenza all'emergenza sanitaria Covid19", ha spiegato l'assessore regionale allo Sport Martina Cambiaghi.

La novità del bando 2020 è legata ai beneficiari: è infatti aperto non solo ai Comuni ma a tutti gli enti pubblici proprietari e gestori di impianti sportivi pubblici di uso pubblico. A questi si aggiungono anche i soggetti privati che nel loro statuto hanno finalità sportive, ricreative e motorie.

I progetti riceveranno un contributo a fondo perduto fino al 50% delle spese ammesse con un limite minimo di 20.000 euro e un massimo di 150.000 euro. Per agevolare aumentare la possibilità di accesso al credito, l'Assessorato allo Sport della Regione Lombardia ha firmato una convenzione con l'Istituto per il Credito Sportivo, anche in previsione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026.

Per Cambiaghi, "ci troviamo di fronte ad un momento straordinario e per questo motivo stiamo mettendo in campo aiuti concreti far ripartire tutto il mondo sportivo dopo l'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Il bando vuole essere una vera e propria iniezione di vitalità per rilanciare tutto il settore dello sport". (ANSA).