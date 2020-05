Fontana, non ho alcun peso sulla coscienza

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Fra tutte le grandi accuse che mi vengono mosse, nessuna di questa è fondata e quindi non mi fa dormire di notte. Fortunatamente se sopravvivo è perché riesco a dormire molto bene di notte. Non ho alcun tipo di peso sulla coscienza". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto a Mattino Cinque sulle scelte compiute durante la fase più acuta dell'emergenza Covid. "Quelle decisioni - ha detto - sono state prese nel mezzo di una situazione drammatica, che non è nemmeno immaginabile e che chi non l'ha vissuta non riesce a capirla". "Ciononostante, anche a mente lucida - ha aggiunto Fontana -, rivedendole da solo e anche con l'ausilio dei tecnici e degli esperti, credo che non ci sia nessuna scelta che possa essere contestata o che mi faccia non dormire la notte". (ANSA).