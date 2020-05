A Varese 3 reparti Covid, zero infettati

(ANSA) - VARESE, 18 MAG - All'ospedale di Circolo di Varese sono stati allestiti tre reparti Covid, per un totale di 170 posti, "senza che nessuno dei medici e degli specializzandi che vi hanno operato venisse contagiato dal virus". A sottolinearlo, con soddisfazione, è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nato a Varese, città di cui è stato anche sindaco.

"Settimana scorsa il primo reparto è stato chiuso - spiega Fontana -, ieri anche il secondo, resta attivo il terzo, l'Hub Covid, per fare fronte alle eventuali necessità. Un grande ringraziamento per il lavoro di tutto il personale sanitario.

Bravi !". (ANSA).