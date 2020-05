A Milano protestano 200 ambulanti

(ANSA), MILANO, 18 MAG - "Siamo lavoratori invisibili - ha detto Nicola Zarrella, presidente di Eurocommercio, che ha indetto la protesta -. Da due mesi e mezzo il governo non ci menziona nei decreti legge che ha preparato e anzi toglie la Cosap a ristoratori e bar, giustamente, ma agli ambulanti no e noi siamo fermi da due mesi e mezzo e dobbiamo pagare. A Milano sono ripartiti solo pochi mercati e solo con le bancarelle di alimentari, gli altri fanno la fame. Chiediamo che possano ripartire tutti i mercati cittadini con tutte le bancarelle, per noi che siamo all'aria aperta ci sono troppe limitazioni".

Inoltre gli ambulanti lamentano di dover pagare quella che hanno soprannominato 'Covid Tax' "per garantire la sicurezza interna dei mercati e la gestione del Covid Manager introdotto dalle nuove regole". Il Comune da parte sua ha fatto sapere che sta lavorando al piano per la riapertura dei mercati ma disporre il contingentamento e la sorveglianza di 94 mercati è un'operazione che richiede qualche giorno.