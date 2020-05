Trivulzio: ancora no a visite parenti

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - "Anche alla luce dei possibili scenari descritti dalla task force dedicata all'Emergenza di Regione Lombardia, non si ritiene opportuna ad oggi la riapertura ai familiari". Lo si legge nell'ultimo bollettino interno, riservato ai dipendenti del Pio Albergo Trivulzio.

L'istituto milanese per la terza età è al centro, insieme a un'altra ventina di Rsa, delle indagini della Procura milanese sulla gestione dell'emergenza Covid-19 nelle case di cura per anziani.

"Quanto emergerà durante le prossime settimane nel contesto cittadino - si legge ancora - sarà attentamente valutato per programmare apertura con modalità che assicurino la tutela degli ospiti". E ancora "si rammenta che la comunicazione con i familiari, sia attraverso il servizio delle videochiamate che attraverso la chiamata di aggiornamento delle condizioni cliniche, è da ritenere parte integrante del percorso di cura e assistenziale" e "costituisce pertanto onere quotidiano a cui assolvere". (ANSA).