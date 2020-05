In Lombardia palestre e piscine chiuse fino al 31/5

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Resteranno chiuse fino al 31 maggio le piscine e le palestre in Lombardia. E' quanto prevede l'ordinanza del presidente della Regione Attilio Fontana.

Nel dpcm appena firmato dal premier Giuseppe Conte, le piscine e le palestre potranno riaprire dal 25 maggio, ma la Lombardia ha deciso di prolungare la loro chiusura di un'altra settimana.

"Permane l'obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto" e sarà obbligatoria la misurazione della "febbre" per i clienti dei ristoranti e in tutti i luoghi di lavoro.

"La Lombardia ha aperto tutte le attività possibili con regole più severe rispetto ad altre Regioni, in un quadro di equilibrio fra necessità della vita economica e tutela della salute pubblica", ha detto Fontana. "Manteniamo alta la guardia.

Alla fine di questa settimana sperimentale valuteremo con i nostri tecnici i risultati raggiunti insieme. Anche in questa delicata fase di ripresa economica è indispensabile mantenere tutti quei comportamenti virtuosi che ci hanno consentito di far tornare nella media nazionale gli indici di diffusione del contagio, pur avendo dovuto affrontare uno tsunami". (ANSA).