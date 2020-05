Fase 2:Sala su Duomo ricorda morti, virus ha sconvolto vita

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a poche ore dalla ripresa quasi totale delle attività in città nel consueto video sulle sue pagine social, è salito sul Duomo a pochi metri dalla Madonnina per ricordare chi ha perso la vita e chi ha sofferto per l'emergenza Covid, chi ha lavorato per far curare i malati.

"Siamo qui a poche ore dal giorno prima del primo ritorno a una nuova normalità, siamo qui per ricordare chi non c'è più, chi ha sofferto e chi sta soffrendo per questo virus che ha sconvolto le nostre vite - ha detto -. Siamo qui per essere vicini a tutti coloro che piangono i loro morti o che sono in trepidazione perché ancora è malato. Siamo qui per ringraziare medici e infermieri che giorno per giorno hanno lavorato sacrificando la loro vita per curare i malati, per lenire il dolore, per dare respiro, conforto e consolazione fino all'ultima stilla di vita".

"Domani inizia un'altra delle fasi che comporranno questo ritorno, non necessariamente lineare, alla nuova normalità", ha aggiunto. "Riapriamo in negozi, riacquistiamo i nostri spazi, riprendiamo il senso della nostra comunità, il significato del nostro futuro - ha concluso - ma tutto può essere ancora molto fragile nonostante la nostra volontà di un nuovo inizio".

(ANSA).