Bistrot Milano,riaprire domani? non siamo mica matti

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Riaprire o no? I gestori di Rob de Matt, ristorante e bistrot di Milano votato al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti svantaggiati, nel cuore del quartiere periferico di Dergano, non hanno dubbi: "Noi non riapriremo il 18 Maggio, non siamo mica matti!".

I motivi di questa scelta - viene spiegato sui social - sono tanti, a partire dalla sicurezza perché "dirci il 14/5 che è possibile riaprire dopo 4 giorni significa metterci nella condizione di fare tutto di fretta e si sa, la fretta non è mai una buona cosa quando in gioco c'è la salute delle persone" e "sino a ieri si parlava, in Lombardia, di possibili riaperture dal 1 giugno, ma comunque c'è sempre stata (e c'è tutt'ora) grande confusione rispetto alle norme e condizioni alle quali sarebbe possibile farlo".

E poi, c'è la questione economica, con "le ingenti spese che riaprire comporta (a fronte di mille incertezze sulle possibili entrate e del pressoché nessun aiuto ricevuto dalle istituzioni)".

Le cucine, però, non si sono praticamente mai fermate: "la nostra sala è interamente impegnata per stoccare i beni alimentari che distribuiamo a chi ha bisogno e la nostra cucina è il luogo di trasformazione per i pasti dei senzatetto". Eh si, perché "durante il lockdown siamo stati chiusi solo per poco: appena ci è stato possibile ci siamo attivati per aiutare le persone più bisognose" e "abbiamo chiaro che il bisogno delle persone in povertà non finirà lunedì 18/5 e nemmeno il primo giugno, per cui stiamo cercando di capire come poter proseguire con queste attività di aiuto ai più bisognosi anche quando riapriremo con le consuete attività". (ANSA).