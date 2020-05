Armani riapre i negozi, non i locali e il museo

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Per la ristorazione e il Silos bisognerà aspettare qualche giorno, ma il 18 maggio il Gruppo Armani riapre i suoi punti vendita e lo fa con una dedica al personale sanitario in prima linea durante questa emergenza. L'immagine della dottoressa con le ali che tiene tra le braccia l'Italia, diventata simbolo della lotta al Coronavirus, sarà infatti il nuovo soggetto dello storico murale della maison, in via Broletto a Milano. Accanto al disegno di Franco Rivolli, le parole di incoraggiamento di Giorgio Armani in questa delicata fase di ripresa: 'Per ripartire in sicurezza abbiamo ancora bisogno di lei'.

In occasione delle riaperture, il Gruppo ha anche deciso di devolvere il 10% del ricavato di parte delle vendite effettuate sulle collezioni primavera/estate 2020 ad alcuni enti caritatevoli, mentre continua la produzione di camici protettivi monouso, che si sposterà dagli stabilimenti di proprietà a quelli di alcuni sub-fornitori. Per il resto, i negozi riapriranno "in linea con i migliori standard e con le disposizioni normative previste da ciascun paese", con la possibilità inoltre di prenotare direttamente online il proprio appuntamento. (ANSA).