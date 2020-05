A Milano c'è chi apre domani nuovo negozio

(ANSA) - MILANO, 17 MAG - Aprire un nuovo negozio, proprio domani, nel primo giorno post lockdown delle insegne commerciali: è la scelta, benaugurante, del brand milanese Nove25, retailer di gioielli in argento a target molto giovane, estremamente popolare tra i ragazzi, soprattutto al Nord.

Da domani, al punto vendita storico di via Ravizza si affiancano tre vetrine su Corso Buenos Aires, nel cuore del commercio di Milano. "Nove25 desidera in questo modo - spiega l'azienda guidata da Roberto Dibenedetto - dare un contributo alla città di fondazione, un messaggio anche simbolico per tutti i retailer che in questo momento devono riacquistare fiducia e necessitano una narrazione positiva e pragmatica".

Nel 2019 il brand - che è anche licenziatario ufficiale per i gioielli della Juventus - ha aperto negozi a Bergamo, Brescia e Varese, nel 2020 quello di Bologna, che ha portato a 12 il numero di store. (ANSA).