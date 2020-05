Sala, test per Regione non inutili se fatti da privati

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano sui social è tornato a parlare dei test sierologici e dei tamponi. "Lo faccio oggi non a caso in quanto ieri Regione Lombardia ha detto, attraverso il suo assessore al Welfare, che c'è un'apertura affinché i privati facciano i test - ha spiegato -, dicendo però che se li pagano loro, 63 euro a test e che se ne prendono la responsabilità".

Questo secondo Sala "è un po' bizzarro perché lo stesso assessore pochi giorni fa ha detto ' invito tutti a non farli, li ritengo inutili' - ha concluso -, se però li fanno i privati possono essere utili, chissà...". (ANSA).