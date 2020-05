Cronisti lavorano non prendono aperitivo

(ANSA) - MILANO, 12 MAG - "I giornalisti stanno lavorando e non sono sui Navigli a prendere l'aperitivo. Se si conviene su questo elemento base, il caldo invito di tutti, in questo periodo di emergenza Covid-19, è di cercare di rispettare al massimo le disposizioni sanitarie previste". Lo afferma Paolo Perucchini, presidente dell'Associazione lombarda dei giornalisti, replicando al sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"I giornalisti e gli operatori dell' informazione non vanno né colpevolizzati né additati come irresponsabili quando, nel cercare di fare il loro lavoro - informare i cittadini - si ritrovano anche in tanti a meno di un metro di distanza", osserva Perucchini. "Da loro va preteso il rispetto delle disposizioni - conclude -. 'Qualora l'attività lavorativa imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso di mascherine e altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie'".